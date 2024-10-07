Можно смело брать 2 пачки – внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного

На сегодняшний день сливочное масло остается одним из самых востребованных продуктов в России. Тем не менее, у многих покупателей возникают сомнения относительно его качества и натуральности в магазинах. Чтобы помочь потребителям сделать безопасный выбор, эксперты Росконтроля провели подробное исследование различных марок и подготовили перечень брендов, которым можно доверять.

Основные опасения потребителей при покупке сливочного масла связаны с риском получения поддельного или несвежего продукта. Примеры подделки включают использование растительных или говяжьих жиров вместо натуральных сливок. Также покупатели обеспокоены возможным наличием в масле вредных микроорганизмов.

Росконтроль провел экспертизу на многочисленных марках сливочного масла с разным уровнем жирности - от 72,5% до 82,5%. В результате были определены бренды, которые можно считать надежными и безопасными для потребления.

Среди масел с жирностью 82,5% лидерами стали:

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

«Экомилк»

«Белорусское» «Традиционное»

Эти продукты изготавливаются исключительно из натуральных сливок и не содержат посторонних добавок, обладая превосходными вкусовыми характеристиками.

Среди масел с жирностью 72,5% эксперты отметили:

«Азбука сыра» «Крестьянское»

«Вологодское лето» «Крестьянское»

Эти бренды также соответствуют высоким стандартам качества и производятся из натурального коровьего молока.

Таким образом, выбирая указанные марки масла, покупатели могут быть уверены в его натуральности и безопасности. Эксперты рекомендуют ориентироваться на проверенные бренды, чтобы минимизировать риск покупки поддельной или низкокачественной продукции. Также важно правильно хранить масло дома, чтобы сохранить его потребительские свойства.

Росконтроль предлагает дополнительные рекомендации по выбору качественного сливочного масла:

Изучайте состав продукта. Наилучшее масло должно включать только натуральные компоненты: сливки, молоко и, возможно, соль. Наличие растительных жиров или консервантов может свидетельствовать о подделке.

Проверяйте срок годности и дату изготовления. Натуральное сливочное масло хранится не более 30-45 дней. Если срок годности слишком продолжительный, это может указывать на содержание стабилизаторов и консервантов.

Инспектируйте упаковку. Она должна быть герметичной, чтобы масло не испортилось от окисления. Желательно также, чтобы упаковка была из материала, непроницаемого для света.

Рекомендуется приобретать масло у проверенных производителей с хорошей репутацией и в крупных магазинах, где меньше вероятность купить подделку.

Также важен внешний вид масла: оно должно быть однородным, с характерным сливочным цветом и без включений. На упаковке должна быть предоставлена полная информация о продукте.