В Коми сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летнего оружейника из Усинска
- 16:00 7 октября
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- Инесса Богатая
Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Коми совместно с МВД региона пресекли деятельность 33-летнего оружейника из Усинска. Об этом сообщает "Комиинформ".
Как следует из предоставленных УФСБ по Коми данных, в ходе обыска в доме предполагаемого нарушителя были найдены огнестрельное оружие, 543 патрона различных калибров и 2, 512 килограмма пороха.
На данный момент предпринимаются шаги по обнаружению и предотвращению незаконной работы, связанной с производством, переделкой и распространением огнестрельного арсенала.
На федеральном уровне, в рамках скоординированной работы ФСБ с МВД России и Росгвардией, из обращения было изъято 586 единиц оружия и более 467 килограмм взрывчатых веществ в 51 регионе страны.
За прошедшее лето правоохранительными органами было задержано 288 человек, причастных к незаконной продаже оружия, а также ликвидировано 92 подпольные мастерские, занимавшиеся его модернизацией и производством боеприпасов.
К тому же, из незаконного оборота были конфискованы 586 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и зарубежного производства, включая автоматы, пулеметы, пистолеты, гранатометы, огнеметы, мины и гранаты, более 467 килограммов взрывчатых веществ, таких как порох и тротил, 96 электродетонаторов, а также свыше 153000 патронов различных калибров.