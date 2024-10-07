В Коми сотрудники ФСБ пресекли деятельность 33-летнего оружейника из Усинска

Фото УФСБ по Коми

Сотрудники Управления ФСБ России по Республике Коми совместно с МВД региона пресекли деятельность 33-летнего оружейника из Усинска. Об этом сообщает "Комиинформ". Как следует из предоставленных УФСБ по Коми данных, в ходе обыска в доме предполагаемого нарушителя были найдены огнестрельное оружие, 543 патрона различных калибров и 2, 512 килограмма пороха.

На данный момент предпринимаются шаги по обнаружению и предотвращению незаконной работы, связанной с производством, переделкой и распространением огнестрельного арсенала.

На федеральном уровне, в рамках скоординированной работы ФСБ с МВД России и Росгвардией, из обращения было изъято 586 единиц оружия и более 467 килограмм взрывчатых веществ в 51 регионе страны.

За прошедшее лето правоохранительными органами было задержано 288 человек, причастных к незаконной продаже оружия, а также ликвидировано 92 подпольные мастерские, занимавшиеся его модернизацией и производством боеприпасов.