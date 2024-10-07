Житель Коми перевел лжесиловикам более четырех миллионов рублей
- 20:15 7 октября
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- Инесса Богатая
В Усинске 46-летний работник нефтегазовой сферы стал жертвой дистанционного мошенничества. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на МВД по Коми.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчине позвонили, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Нацбанка. Его убедили, что кто-то пытался перевести деньги с его счета на счет экстремистов. Мошенники предложили перевести средства на безопасный счет, чтобы избежать кражи. Встревоженный житель Усинска быстро перевел свои сбережения по указанным реквизитам и стал ждать звонка для уточнения встречи.
Однако на этом мошенники не остановились. Они убедили мужчину взять кредит и также перевести заемные средства на их счета. В результате усинец лишился 4, 2 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Княжпогостском районе полиция задержала человека, подозреваемого в незаконной продаже наркотиков. Во время патрулирования сотрудники специализированного взвода ДПС МВД по Коми остановили автомобиль Daewoo Nexia, так как поведение водителя и его пассажира вызвало подозрения.