Житель Коми перевел лжесиловикам более четырех миллионов рублей

В Усинске 46-летний работник нефтегазовой сферы стал жертвой дистанционного мошенничества. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на МВД по Коми.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчине позвонили, представившись сотрудниками правоохранительных органов и Нацбанка. Его убедили, что кто-то пытался перевести деньги с его счета на счет экстремистов. Мошенники предложили перевести средства на безопасный счет, чтобы избежать кражи. Встревоженный житель Усинска быстро перевел свои сбережения по указанным реквизитам и стал ждать звонка для уточнения встречи.