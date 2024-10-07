Приклеила прокладку под холодильник — теперь не могу нарадоваться: жить в доме сразу стало лучше
- 11:00 7 октября
- 6+
- Инга Межевикина
Обычные ежедневные прокладки, привычные для гигиены, можно использовать и в других целях, что активно находят хозяйки.
Эти универсальные предметы помогают не только в личной гигиене, но и могут стать отличными помощниками в домашнем хозяйстве.
Ароматные саше для шкафа
Простой способ превратить прокладку в ароматизатор для вещей: разрежьте ее пополам и нанесите по несколько капель любимого эфирного масла на каждую часть. Приклейте получившиеся саше к внутренней стенке шкафа. Это освежит одежду, а также отпугнет моль.
Защита от тараканов
Ежедневные прокладки могут служить действенным средством для отпугивания насекомых. Достаточно прикрепить прокладку под холодильником или у мусорного ведра, предварительно капнув на нее эфирное масло с резким запахом: гвоздика, лемонграсс, чайное дерево или эвкалипт отлично подойдут. Резкий аромат действует на тараканов, вызывая у них спазмы дыхательных путей, и они избегают таких мест.
Ограждение от тараканов от соседей
Чтобы предотвратить проникновение тараканов через вентиляцию, можно положить туда прокладку с каплями эфирного масла. Это создаст барьер для насекомых, не позволяя им проникнуть в помещение.
Такие простые и доступные решения могут помочь поддерживать свежесть и чистоту в доме без особых усилий.