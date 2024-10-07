Республика Коми заняла 7 место среди регионов России по доступности ипотеки

В Коми 26,6% семей способны приобрести квартиру через ипотеку по текущим рыночным ставкам. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на РИА Новости.

Так, по данным издания республика занимает 7-е место среди регионов России по доступности ипотечного кредитования в 2024 году. Добавим, что процент семей, которые могут позволить себе квартиру, воспользовавшись средневзвешенной ставкой и программами льготной ипотеки, составляет 44%.