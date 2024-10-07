Республика Коми заняла 7 место среди регионов России по доступности ипотеки
- 12:45 7 октября
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- Инесса Богатая
В Коми 26,6% семей способны приобрести квартиру через ипотеку по текущим рыночным ставкам. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на РИА Новости.
Так, по данным издания республика занимает 7-е место среди регионов России по доступности ипотечного кредитования в 2024 году. Добавим, что процент семей, которые могут позволить себе квартиру, воспользовавшись средневзвешенной ставкой и программами льготной ипотеки, составляет 44%.
Кроме того, Коми опережает в этом рейтинге Сахалинскую область, Республику Саха и Красноярский край.
Также добавим, что в 2024 году темпы и объемы ипотечного кредитования значительно снизились. Кстати, по рыночным ставкам, на сентябрь, ипотеку способно оформить лишь 13,4% семей в России. Лидирующие позиции заняли Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область.
Отметим, что в этих регионах более 35% семей могут позволить себе ипотеку на двухкомнатную квартиру. На последних местах находятся Республика Крым, Севастополь и Республика Дагестан с показателями от 2,3 до 3,4 процента.