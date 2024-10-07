В Коми полицейские задержали двоих наркоманов на иномарке

В Княжпогостском районе сотрудники полиции задержали человека, которого подозревают в незаконной торговле наркотиками. Об этом сообщает "Комиинфформ" со ссылкой на МВД региона.

Согласно данным пресс-службы ведомства, во время патрулирования отдел специального взвода ДПС МВД по Коми остановил автомобиль марки Daewoo Nexia. Также отметим, что поведение водителя и его спутника вызвало у сотрудников полиции подозрения, поэтому они предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого оба отказались. Кроме того, при проверке машины у них была найдена пластиковая упаковка с темным веществом и самодельное устройство для курения. Добавим, что экспертиза установила, что в пакете находилось наркотическое вещество массой около 6, 5 граммов.