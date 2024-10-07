В Коми полицейские задержали двоих наркоманов на иномарке
- 10:45 7 октября
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- Инесса Богатая
В Княжпогостском районе сотрудники полиции задержали человека, которого подозревают в незаконной торговле наркотиками. Об этом сообщает "Комиинфформ" со ссылкой на МВД региона.
Согласно данным пресс-службы ведомства, во время патрулирования отдел специального взвода ДПС МВД по Коми остановил автомобиль марки Daewoo Nexia. Также отметим, что поведение водителя и его спутника вызвало у сотрудников полиции подозрения, поэтому они предложили пройти медицинское освидетельствование, от которого оба отказались. Кроме того, при проверке машины у них была найдена пластиковая упаковка с темным веществом и самодельное устройство для курения. Добавим, что экспертиза установила, что в пакете находилось наркотическое вещество массой около 6, 5 граммов.
Отметим, что молодые люди были доставлены в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Также добавим, что водитель иномарки 2002 года рождения указал, что приобрел наркотики через интернет-магазин для собственного употребления. В течение нескольких дней он принимал их, а перед поездкой угостил и своего друга, который должен был сесть за руль.
По фактам преступлений, связанных с незаконным хранением и сбытом наркотиков, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. В отношении него применена мера пресечения, запрещающая определенные действия.
22-летний пассажир машины привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.