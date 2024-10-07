Исследователи Сбера и НИУ ВШЭ добавят эмоций искусственному интеллекту

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Разработанную систему можно применять в чат-ботах компаний, службах поддержки клиентов и образовательных приложениях Исследователи Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка и ученые Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали специальную систему, которая с помощью больших языковых моделей сделает искусственный интеллект (AI) более эмоциональным при общении с человеком. Синтезом Al-эмоций займутся набирающие популярность мультиагентные модели.

В основу системы легли разработанные авторами эффективные AI-модели компьютерного зрения по распознаванию выражений лиц пользователей, которые можно запускать непосредственно на их устройствах. В ходе диалога с помощью этих моделей в режиме реального времени анализируются эмоции собеседника, в том числе на ответы AI, что может помочь в формировании специальных датасетов для обучения и совершенствования системы генерации эмоциональных ответов на запросы пользователей.

Решение Сбера и НИУ ВШЭ можно применять там, где важно учитывать эмоциональное состояние пользователей: в чат-ботах компаний, службах поддержки, образовательных приложениях и других направлениях, где нужен контакт с клиентом. В результате предложения и рекомендации продуктов и услуг будут выглядеть более естественными и эмпатичными. Благодаря этому компании смогут лучше общаться с клиентами, ученые получат новый инструмент для исследования эмоций, а пользователи — более эффективное взаимодействие с AI. Сегодня AI-модели уже применяются в разработке медицинского диагностического ассистента на базе большой языковой модели GigaChat для анализа эмоционального состояния пользователя.