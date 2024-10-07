В Коми за год зарплаты врачей выросли до ста тысяч рублей

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В Коми средний доход врача вырос за год до ста тысяч рублей. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на hh.ru. Аналитики Headhunter изучили данные в преддверии Международного дня врача. Эксперты определили регионы России, где медикам выплачивают высокие зарплаты. Кроме того, сотрудники hh.ru выявили области, где наблюдается острая нехватка медперсонала.

По итогам третьего квартала 2024 года средняя зарплата врачей по стране составила 93 800 рублей. В 22 регионах предлагают более высокие зарплаты, лидером является Сахалинская область с предложением 151 900 рублей. В пятерку лидеров также входят Чеченская Республика (150 000 рублей), Республика Саха (135 100 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (129 800 рублей) и Москва (129 600 рублей). В Коми за год средняя врачебная заработная плата выросла на 25%, достигнув 100 тысяч рублей.

Наибольшее число вакансий для врачей зафиксировано в Москве, где сосредоточено 15,6% от всех предложений в России. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 7,8% (около 6 тысяч вакансий), в Московской области — 6,8%, в Краснодарском крае — 4,7%, в Свердловской области — 3,5% и в Новосибирской области — 3, 3%. В Коми с начала года было открыто около 400 вакансий врачей, по всей стране в период с июля по сентябрь 2024 года — почти 75 тысяч предложений.

Врачи по-прежнему считаются одними из самых востребованных специалистов практически в каждом российском регионе. Если в среднем по России на одну вакансию приходится 1,5 резюме, то в Камчатском крае, Курганской и Псковской областях всего по 0,2. В 41 регионе вакансий больше, чем кандидатов. Острая нехватка врачей отмечена в Псковской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Республике Коми и Мурманской области (также по 0,4), в Новгородской области (0,5) и в Ленобласти (0,6), где фактически нет конкуренции за рабочие места.