В Сыктывкаре снесут еще один многоквартирный дом

В Сыктывкаре снесут еще один жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на постановление, размещенном на сайте администрации столицы Коми.

Так, согласно этому документу, запланировано снесение здания, расположенного по адресу: улица Орджоникидзе, дом 61.