В Сыктывкаре снесут еще один многоквартирный дом
- 16:30 7 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре снесут еще один жилой многоквартирный дом. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на постановление, размещенном на сайте администрации столицы Коми.
Так, согласно этому документу, запланировано снесение здания, расположенного по адресу: улица Орджоникидзе, дом 61.
Администрация Сыктывкара поручила Управлению жилищно-коммунального хозяйства отключить этот дом от всех инженерных сетей и коммуникаций, а Фонду капитального ремонта — подготовить проект на проведение работ до 14 октября текущего года.
Отметим, что дом был построен еще в 1957 году, но по информации Министерств ЖКХ, аварийным он не считается, и уровень его износа не установлен.
Добавим, что еще в 2019 году администрация города начала процесс покупки участка земли под этим зданием и жилья у его жителей. Это связано с планами по застройке в центральной части Сыктывкара, ограниченной Нагорным проездом, улицами Юхнина, Орджоникидзе, до улицы Карла Маркса, Оплеснина и Октябрьским проспектом.
Напомним, в Коми на первого и третьего ребенка в регионе предоставляется семейный капитал в размере 300 тысяч рублей. Причем с этого года девушки, ставшие матерями до достижения 24 лет, получают региональный семейный капитал в размере 500 тысяч рублей за первенца.