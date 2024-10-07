Минфин России попросил снизить компенсацию экс-руководителю комитета информатизации и связи Коми Александру Селютину
- 14:30 7 октября
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- Инесса Богатая
Министерство финансов России обратилось с просьбой сократить выплату компенсации Александру Селютину. Об этом сообщает "БНК".
Напомним, в мае 2024 года Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск, поданный бывшим главой комитета по информатизации и связи Республики Коми Александром Селютином, и присудил ему компенсацию. Также добавим, что Министерство финансов Российской Федерации обжаловало это решение. Заявленная в иске сумма превышала 672 тысячи рублей: 552 тысячи за незаконное уголовное преследование, более 116 тысяч за безосновательное содержание под стражей в течение 38 дней, а также около четырех тысяч за незаконное удержание в следственном изоляторе.
Суд в Сыктывкаре постановил выплатить Александру Селютину 650 тысяч рублей в качестве компенсации. Министерство финансов Российской Федерации не согласилось с этим решением и подало апелляцию с просьбой уменьшить сумму выплаты.
Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию и не нашел оснований для снижения компенсации.
Также напомним, что по решению суда от 27 ноября 2018 года Александра Селютина оправдали по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) из-за отсутствия состава преступления в его действиях.