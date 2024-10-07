Минфин России попросил снизить компенсацию экс-руководителю комитета информатизации и связи Коми Александру Селютину

Министерство финансов России обратилось с просьбой сократить выплату компенсации Александру Селютину. Об этом сообщает "БНК".

Напомним, в мае 2024 года Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск, поданный бывшим главой комитета по информатизации и связи Республики Коми Александром Селютином, и присудил ему компенсацию. Также добавим, что Министерство финансов Российской Федерации обжаловало это решение. Заявленная в иске сумма превышала 672 тысячи рублей: 552 тысячи за незаконное уголовное преследование, более 116 тысяч за безосновательное содержание под стражей в течение 38 дней, а также около четырех тысяч за незаконное удержание в следственном изоляторе.