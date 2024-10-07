С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без забот: вот что происходит — вся семья замечает разницу
- 11:05 7 октября
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- Инга Межевикина
Лавровый лист — это специя, которую люди используют с давних времен, причем она находит применение не только в кулинарии.
Скоро начнется отопительный сезон, когда воздух в квартире становится чрезмерно сухим. Оказывается, тепло от радиаторов можно превратить в средство улучшения атмосферы в помещении, пишет hibiny.ru.
Автор из канала «Светская хроника» делится опытом: он регулярно размещает лавровые листья на батареях отопления в каждой комнате. Этот трюк помогает решать множество задач.
Когда листья нагреваются, они начинают выделять эфирные масла, которые содержатся в них в большом количестве. В результате комнаты наполняются легким, но приятным запахом листвы.
На кухне этот прием эффективно устраняет неприятные запахи, такие как запах от жарки рыбы. В ванной комнате аромат способствует расслаблению, а в гостиной действует как натуральный и полезный освежитель воздуха. Также пары лаврового листа обладают дезинфицирующим действием и отпугивают вредных насекомых, таких как пищевые или платяные моль, тараканы и муравьи.
Автор рекомендует использовать свежие лавровые листья. Ароматные веточки можно найти в овощных лавках по доступной цене и оставлять их на батарее, пока они полностью не высохнут.
Совет: не только лавровый лист может служить натуральным освежителем воздуха в доме. Для этих целей подойдут и цедра цитрусовых, в которую вставлены бутоны сушеной гвоздики, корица или листья кафир-лайма, если разместить их на отопительных радиаторах, они будут источать легкие природные ароматы.