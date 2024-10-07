С первыми заморозками кладу лист лавра на батарею — и живу без забот: вот что происходит — вся семья замечает разницу

Лавровый лист — это специя, которую люди используют с давних времен, причем она находит применение не только в кулинарии.

Скоро начнется отопительный сезон, когда воздух в квартире становится чрезмерно сухим. Оказывается, тепло от радиаторов можно превратить в средство улучшения атмосферы в помещении, пишет hibiny.ru.