В Коми высадили 300 саженцев кедра в рамках экологической акции

"Деревья сохраняют память. Посадив дерево, ты связываешь себя душой с местом, где оно растет. Сегодняшнее событие - это ваш вклад не только в процветание города, но и в будущее".

Сотрудники АО "Транснефть – Север" регулярно принимают участие в экологических и волонтерских инициативах, которые не только способствуют озеленению, но и формируют у молодежи чувство ответственности за окружающую среду. В частности, ежегодно они присоединяются к международной акции "Сад памяти", которая направлена на развитие патриотического отношения молодежи к сохранению исторической памяти и любви к Родине.