В Коми высадили 300 саженцев кедра в рамках экологической акции
- 19:00 7 октября
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- Инесса Богатая
В Ухте высадили 300 саженцев кедра. Об этом сообщает "Комиинформ" со ссылкой на АО "Транснефть – Север".
Молодые деревья появились на на набережной вдоль реки Чибью. В экологической акции приняли участие специалисты из Ухтинского районного нефтепроводного управления и центрального офиса АО "Транснефть – Север".
На мероприятии также присутствовали сенатор РФ, представляющая Государственный Совет Республики Коми, Елена Шумилова, мэр Ухты Магомед Османов.
Елена Шумилова подчеркнула значимость этой акции для воспитания молодого поколения, отметив:
"Деревья сохраняют память. Посадив дерево, ты связываешь себя душой с местом, где оно растет. Сегодняшнее событие - это ваш вклад не только в процветание города, но и в будущее".
Сотрудники АО "Транснефть – Север" регулярно принимают участие в экологических и волонтерских инициативах, которые не только способствуют озеленению, но и формируют у молодежи чувство ответственности за окружающую среду. В частности, ежегодно они присоединяются к международной акции "Сад памяти", которая направлена на развитие патриотического отношения молодежи к сохранению исторической памяти и любви к Родине.