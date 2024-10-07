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Сто лауреатов премии "Любимый малый бизнес" получат по миллиону на развитие своего дела

Сто лауреатов премии "Любимый малый бизнес" получат по миллиону на развитие своего делаФото Sber

Всех участников ждут бонусы от партнеров Сбера

Представители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес". 100 победителей премии получат по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.

Отбор победителей будет проходить в два этапа. На региональном этапе выявят 1100 победителей — по 100 победителей в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. Затем на федеральном уровне из них определят 100 победителей. Каждому победителю федерального уровня вручат по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса. А 10 обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте Сбера "Манжерок" в Республике Алтай. Кроме того, всех участников ожидают гарантированные бонусы от партнеров Сбера сразу после отправки заявки на участие.

Премия вручается в 10 номинациях: "Сфера красоты", "Ресторанный бизнес", "ECOM торговля на маркетплейсах", "Розничная торговля", "Пищевая промышленность", "Производство", "Гостиничный бизнес и туризм", "Сельское хозяйство" и другие. Победителей федерального этапа пригласят в Москву на праздничное мероприятие.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Наша премия помогает предпринимателям сегмента малого и микробизнеса заявить о себе, рассказать о своем бизнесе и получить эффективные инструменты для его развития. От участия выигрывают все: каждого ждут бонусы от партнеров. В этом году мы выберем сразу 100 лучших предпринимателей, каждый из которых получит по 1 миллиону рублей: эти деньги победители смогут потратить на развитие своего дела. Победителей федерального этапа мы пригласим в Москву на торжественное вручение призов. А 10 обладателей Гран-при отправятся на курорт Сбера "Манжерок"".

Реклама. ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893, Erid: LjN8KJ4t9

 

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