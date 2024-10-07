Сто лауреатов премии "Любимый малый бизнес" получат по миллиону на развитие своего дела

Всех участников ждут бонусы от партнеров Сбера

Представители малого и микробизнеса могут принять участие в ежегодной премии Сбера "Любимый малый бизнес". 100 победителей премии получат по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса, а 10 обладателей Гран-при дополнительно будут награждены сертификатами на отдых на всесезонном курорте "Манжерок" в Республике Алтай. Регистрация участников стартует 1 октября и продлится до 15 ноября 2024 года. Подать заявку могут как клиенты Сбера, так и те, кто еще не открыл счет для бизнеса в Сбере. Главное ― успеть его открыть до 15 ноября.

Отбор победителей будет проходить в два этапа. На региональном этапе выявят 1100 победителей — по 100 победителей в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. Затем на федеральном уровне из них определят 100 победителей. Каждому победителю федерального уровня вручат по 1 миллиону рублей на развитие бизнеса. А 10 обладателей Гран-при из числа лауреатов федерального этапа дополнительно получат сертификаты на премиальный отдых на всесезонном курорте Сбера "Манжерок" в Республике Алтай. Кроме того, всех участников ожидают гарантированные бонусы от партнеров Сбера сразу после отправки заявки на участие.

Премия вручается в 10 номинациях: "Сфера красоты", "Ресторанный бизнес", "ECOM торговля на маркетплейсах", "Розничная торговля", "Пищевая промышленность", "Производство", "Гостиничный бизнес и туризм", "Сельское хозяйство" и другие. Победителей федерального этапа пригласят в Москву на праздничное мероприятие.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка: