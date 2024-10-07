В Сыктывкаре полиция задержала серийного вора одежды и продуктов
- 17:30 7 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре задержали мужчину, который неоднократно крал одежду и продукты. В течение двух недель он похищал товары из четырех столичных магазинов, причинив убытки свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на МВД по Коми.
Так, согласно данным пресс-службы ведомства, в полицию Сыктывкара поступила жалоба от представителя магазина одежды. Директор подтвердила, что при проведении инвентаризации обнаружена недостача товара на сумму более шести тысяч рублей. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что один из клиентов, взяв мужской джемпер и брюки в примерочную, покинул магазин, не заплатив за них.
Личность подозреваемого была установлена, после чего его задержали и доставили в отдел полиции для допроса. Им оказался ранее судимый житель Сыктывдинского района 1978 года рождения.
Кроме того, было установлено, что подозреваемый связан еще с тремя случаями краж. За две недели он похитил продукты и вещи из четырех магазинов, ущерб оценивается более чем в 15 тысяч рублей, сообщает МВД по Коми.
Против задержанного возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.