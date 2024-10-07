В Сыктывкаре полиция задержала серийного вора одежды и продуктов

В Сыктывкаре задержали мужчину, который неоднократно крал одежду и продукты. В течение двух недель он похищал товары из четырех столичных магазинов, причинив убытки свыше 15 тысяч рублей. Об этом сообщает "БНК" со ссылкой на МВД по Коми.

Так, согласно данным пресс-службы ведомства, в полицию Сыктывкара поступила жалоба от представителя магазина одежды. Директор подтвердила, что при проведении инвентаризации обнаружена недостача товара на сумму более шести тысяч рублей. При просмотре видеозаписей с камер наблюдения выяснилось, что один из клиентов, взяв мужской джемпер и брюки в примерочную, покинул магазин, не заплатив за них.