В Сыктывкаре рассказали о мерах поддержки будущих мам
- 11:45 7 октября
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре беременным женщинам рассказали о мерах поддержки. Об этом сообщает "Комиинформ".
В рамках инициативы "Школа молодых родителей" команда "Единой России" совместно с Женской консультацией организовали встречу для будущих матерей на территории Коми республиканского перинатального центра и Штаба общественной поддержки партии.
Так, по информации специалиста в области соцработы Людмилы Сухановой, на первого и третьего ребенка в регионе выплачивается семейный капитал в размере 300 тысяч рублей. При этом, с текущего года девушки, ставшие матерями в возрасте до 24 лет, получают региональный семейный капитал в сумме 500 тысяч рублей за первенца.
Кроме того, пособие для покупки продуктов питания предоставляется беременным без учета уровня доходов, возраста или состава семьи. Также с нового года увеличено в 10 раз пособие для кормящих женщин из малоимущих семей, теперь оно составляет 10 тысяч рублей.
Добавим, что начиная с сентября 2024 года, дети из многодетных семей будут получать бесплатное питание с 1 по 11 класс.