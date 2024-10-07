В Сыктывкаре рассказали о мерах поддержки будущих мам

Фото "Единой России"

В Сыктывкаре беременным женщинам рассказали о мерах поддержки. Об этом сообщает "Комиинформ". В рамках инициативы "Школа молодых родителей" команда "Единой России" совместно с Женской консультацией организовали встречу для будущих матерей на территории Коми республиканского перинатального центра и Штаба общественной поддержки партии.

Так, по информации специалиста в области соцработы Людмилы Сухановой, на первого и третьего ребенка в регионе выплачивается семейный капитал в размере 300 тысяч рублей. При этом, с текущего года девушки, ставшие матерями в возрасте до 24 лет, получают региональный семейный капитал в сумме 500 тысяч рублей за первенца.

Кроме того, пособие для покупки продуктов питания предоставляется беременным без учета уровня доходов, возраста или состава семьи. Также с нового года увеличено в 10 раз пособие для кормящих женщин из малоимущих семей, теперь оно составляет 10 тысяч рублей.