Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО
- 08:30 3 сентября
- 12+
- Татьяна Зубова
Стало известно о гибели ещё одного военного из Коми в зоне военной спецоперации. Речь идет о сержанте Евгении Бабенко. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.
Евгений Бабенко - уроженец Никополя Днепропетровской области. До прохождения срочной службы он жил и трудился в Печоре, а позднее переехал в Воронеж. На фронте выполнял боевые задачи в должности номера расчета минометного взвода.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего бойца и пожелал родным сил пережить боль от утраты близкого.
"Память о нём навсегда останется в наших сердцах", — написал Владимир Уйба.
Напомним, ранее в Коми для участников специальной военной операции доставили первые современные инвалидные коляски. Кроме этого, на рассмотрение в Москве отправлена заявка еще на шесть аналогичных средств передвижения.