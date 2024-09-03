Стало известно о гибели еще одного бойца из Коми в зоне СВО

Стало известно о гибели ещё одного военного из Коми в зоне военной спецоперации. Речь идет о сержанте Евгении Бабенко. Трагичной новостью поделился в своем телеграм-канале глава региона Владимир Уйба.

Евгений Бабенко - уроженец Никополя Днепропетровской области. До прохождения срочной службы он жил и трудился в Печоре, а позднее переехал в Воронеж. На фронте выполнял боевые задачи в должности номера расчета минометного взвода.