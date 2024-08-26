Травма головы, переломы и шок: в Сыктывкаре пешеход-нарушитель попал в больницу после аварии на перекрестке

В Сыктывкаре пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки и получил множество травм. Детали аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Коми.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось вчера, 25 августа, в 19:45. Водитель 1987 года рождения, находясь за рулем Volkswagen Touareg, двигался по Октябрьскому проспекту от улицы Магистральная в сторону улицы Урожайной. Проезжая перекресток Октябрьского проспекта и Урожайной на разрешающий сигнал светофора, он сбил пешехода, что пересекал дорогу при запрещающем красном свете светофора.