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Травма головы, переломы и шок: в Сыктывкаре пешеход-нарушитель попал в больницу после аварии на перекрестке

Травма головы, переломы и шок: в Сыктывкаре пешеход-нарушитель попал в больницу после аварии на перекресткеФото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре пешеход-нарушитель попал под колеса иномарки и получил множество травм. Детали аварии рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Коми.

В ведомстве уточнили, что ДТП случилось вчера, 25 августа, в 19:45. Водитель 1987 года рождения, находясь за рулем Volkswagen Touareg, двигался по Октябрьскому проспекту от улицы Магистральная в сторону улицы Урожайной. Проезжая перекресток Октябрьского проспекта и Урожайной на разрешающий сигнал светофора, он сбил пешехода, что пересекал дорогу при запрещающем красном свете светофора.

Пострадавшим оказался мужчина 1989 года рождения. В результате аварии он получил серьезные травмы: черепно-мозговую травму, тупую травму живота, перелом верхней трети правой голени со смещением, а также перенес шок первой степени. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. Помимо медицинской помощи, мужчине предстоит уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.

В материалах дела также уточняется, что водитель имеет водительский стаж с 2006 года.

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