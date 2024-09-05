Всего 15 минут и квартира будет сверкать: маленькая хитрость в домашних условиях — залог идеальной быстрой уборки
- 09:35 5 сентября
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- Служба новостей
Обычно для сияющего унитаза нужно запастись двумя ингредиентами: уксусом и жидким мылом. Желательно взять емкость уксусной эмульсии где-то 200 млн и 2 столовые ложки жидкого мыла. Оставляем его на 30 минут, следом «скребем» его несколько секунд чистящим средством и смываем. Однако этот способ дает резкий запах.
Существует отличное и более простое решение, за счет которого на уход за унитазом уйдет не больше минуты. И никаких запахов!
Таблетки, идеально очищающие унитаз, используются в медицинских учреждениях, так как дорогостоящие средства там не выделяются. Помимо очищения загрязнений, они дезинфицируют ванную комнату целиком. Нужно положить одну таблетку в "горло" унитаза и подождать 10 минут. Затем взять щетку для унитаза и провести ею по стенам. Спускаем. Вот и все! Никаких больше усилий!
Следующий совет, облегчающий уборку, касается мытья окон и балкона. На помощь приходит магнитная щетка! Во-первых, это замечательное решение для тех, кто не любит высоту. Больше не нужно стоять на подоконнике и бояться упасть. Во-вторых, щетка удобна тем, что не нужно возиться с тряпками и ведрами. В-третьих, инструмент моментально полирует окно без разводов, пишет nord-news.ru.