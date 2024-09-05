Всего 15 минут и квартира будет сверкать: маленькая хитрость в домашних условиях — залог идеальной быстрой уборки

Обычно для сияющего унитаза нужно запастись двумя ингредиентами: уксусом и жидким мылом. Желательно взять емкость уксусной эмульсии где-то 200 млн и 2 столовые ложки жидкого мыла. Оставляем его на 30 минут, следом «скребем» его несколько секунд чистящим средством и смываем. Однако этот способ дает резкий запах.

Существует отличное и более простое решение, за счет которого на уход за унитазом уйдет не больше минуты. И никаких запахов!