В Коми разыскивают женщину в махровом халате

Фото поискового отряда Коми "Лиза Алерт"

В Сыктывкаре начались поиски пожилой Надежды Лисовой 63-х лет. Согласно сообщению волонтеров "Лиза Алерт", женщина родилась в 1961 году. На связь с родными пенсионерка не выходит уже двое суток, и со 2 сентября ее местонахождение неизвестно.

Среди примет пенсионерки указаны: рост около 155 см, среднее телосложение, темные волосы с проседью. В день исчезновения женщина была одета в бордовый махровый халат и резиновые тапочки.

Поисковики обращаются ко всем гражданам, у кого есть какая-либо актуальная информация, которая может помочь в поиске, передать данные на бесплатный номер горячей линии 8-800-700-54-52 или по телефону 02. Координатор поиска: Евгения (Ева), телефон для связи 89042014811.

Напомним, ранее в столице республики пропала Екатерина Семкова. Девушку разыскивают с 23 августа. При этом волонтеры разыскивают водителей, что проезжали в этот день в районе улицы Морозова. Запись с видеорегистратора могла бы помочь собрать данные о женщине.