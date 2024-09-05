В Сыктывкаре мужчина на электровелосипеде спровоцировал ДТП и попал под колеса внедорожника
- 09:50 5 сентября
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- Татьяна Зубова
В столице Коми произошло ДТП с участием электровелосипеда и внедорожника. Детали происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
Происшествие случилось вчера, 4 сентября, приблизительно в 7:10 утра. Водитель 1978 года рождения, находясь за рулем электровелосипеда Minako ехал по правой полосе Сысольского шоссе в сторону улицы Морозова. В районе дома №72 на Сысольском шоссе он решил повернуть налево, но не переместился в крайнюю левую полосу, а совершил маневр с крайней правой. Как следствие, произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi L200, что двигался по левой полосе в том же направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы сам велосипедист –медики диагностировали ему ушибленную рану головы. Госпитализация не потребовалась. В ходе расследования обстоятельств инцидента выяснилось, что водительского удостоверения у пострадавшего никогда не было.
Так как мощность электровелосипеда превышает 350 ватт, то он по техническим характеристикам приравнивается к мопедам. В связи с этим нарушитель подвергся ответственности по статье 12.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ "Управление транспортным средством без водительских прав". Теперь водителю предстоит заплатить штраф, а его транспортное средство конфискуют и отправят на штрафную стоянку.