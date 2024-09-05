Ночью заморозки, а днем тепло: погода в Коми 5 сентября

В ночные и утренние часы местами установится туман. Скорость ветра будет варьироваться: большую часть времени он останется переменным со скоростью 1-5 метров в секунду, тогда как в северных и северо-восточных районах, а его направление изменится на западное или юго-западное со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура в ночное время не превысит от +3...+8С, при прояснении температура может опуститься до -2…+3С. Днем воздух прогреется до +15...+20С, однако в крайних северо-восточных районах температура не превысит +10…+15С.