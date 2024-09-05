Стало известно о гибели еще двух бойцов из Коми в зоне СВО

Напомним, ранее стало известно о новой льготе для семей участников СВО. В регионе для этой категории граждан предусмотрена выплата на покупку твердого топлива. Эту информацию подтвердили в Минтрудсоц Коми. При этом для районов в северной климатической зоне эта сумма составляет 4332 рубля, в южной природно-климатической зоне - 3625 рублей. Однако мера поддержки доступна лишь при одном условии - если члены семьи, которые подали заявление на получение выплаты, проживают непосредственно с участником СВО в одном месте. Сроки подачи заявления также ограничены - до 25 декабря текущего года.