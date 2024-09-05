В Сыктывкаре в утренние часы увеличат количество автобусов
- 09:00 5 сентября
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре увеличится число утренних рейсов автобусов маршрута №28. Эту информацию подтвердили в столичной мэрии.
Новые рейсы ввели для удобства жителей Орбиты и микрорайона Кочпон-Чит. Это позволит быстрее добираться до центра города, а именно остановки "Росгосстрах".
Автобусы повышенной вместимости будут отправляться от остановки "ТРЦ "Макси" в 07:55, 08:06 и 08:17.
От остановки "Улица 65-летия Победы" автобусы отправятся в те же временные интервалы – 07:55, 08:06 и 08:17.
Такое решение было принято после встречи с инициативной группой жителей Орбиты 16 августа. В ходе беседы обсуждали варианты по улучшению транспортного сообщения в районе. Первое предложение касалось корректировки маршрута №17 так, чтобы маршрут проходил по улицам Лыткина и Петрозаводской, что уже выполнено. Второе предложение – добавить автобусы повышенной вместимости на маршрут №28 в утренние часы - реализовано с начала сентября.
Напомним, ранее в Сыктывкаре провели транспортную реформу, после которой, в том числе изменились автобусные маршруты №18; и №54, курсирующие между центром города и Эжвой.