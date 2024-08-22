В зоне СВО погиб боец из Сыктывкара
- 09:00 22 августа
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- Татьяна Зубова
В ходе проведения военной спецоперации погиб боец из Сыктывкара Ростислав Новоселов. Трагичной новостью поделился глава Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
Ефрейтор Новоселов на фронте выполнял боевые задачи в должности старшего стрелка в мотострелковом отделении.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пожелал сил, чтобы пережить боль от утраты родного человека.
Напомним, ранее в Коми родителей другого военнослужащего лишили выплаты в связи с гибелью на фронте. Дело в том, что с семи лет воспитанием и содержанием молодого человека занимались бабушка и дедушка, тогда как родители вели маргинальный образ жизни. Эти утверждения в суде подтвердили, в том числе односельчане истцов, которые общались все годы с семьей погибшего и знали его лично.
Еще одной семье получить законную выплату в связи с гибелью родственника в зоне СВО помогла бывший учитель. Дело в том, что деньги незаконно пыталась присвоить себе социальный работник, которая работала с семьей бойца.