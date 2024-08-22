В зоне СВО погиб боец из Сыктывкара

Напомним, ранее в Коми родителей другого военнослужащего лишили выплаты в связи с гибелью на фронте. Дело в том, что с семи лет воспитанием и содержанием молодого человека занимались бабушка и дедушка, тогда как родители вели маргинальный образ жизни. Эти утверждения в суде подтвердили, в том числе односельчане истцов, которые общались все годы с семьей погибшего и знали его лично.