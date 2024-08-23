91-летняя жительницы Коми осталась без жилья: Бастрыкин потребовал возбудить повторное уголовное дело
- 17:30 23 августа
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- Инесса Богатая
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав женщины-инвалида в Коми. По информации Информационного центра ведомства, 91-летняя женщина, ветеран труда и инвалид-колясочник, осталась без жилья после признания ее дома аварийным шесть лет назад.
В октябре 2023 года ей выделили жилье в Сыктывкаре, однако, квартира находилась на третьем этаже без пандусов и лифтов. Недвижимость передали другому лицу, а женщину перевезли в отдалённый от города Корткерос, что усложняет доступ к медицинской помощи.
Ранее Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль в центральном аппарате. В региональном управлении четырежды возбуждали уголовные дела для защиты прав инвалида. Временно исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Коми Алексею Лыжину поручено вновь инициировать уголовное дело и предоставить доклад о выявленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его итогах. Контроль за выполнением поручения возложен на центральный аппарат ведомства.