91-летняя жительницы Коми осталась без жилья: Бастрыкин потребовал возбудить повторное уголовное дело

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторно возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав женщины-инвалида в Коми. По информации Информационного центра ведомства, 91-летняя женщина, ветеран труда и инвалид-колясочник, осталась без жилья после признания ее дома аварийным шесть лет назад.

В октябре 2023 года ей выделили жилье в Сыктывкаре, однако, квартира находилась на третьем этаже без пандусов и лифтов. Недвижимость передали другому лицу, а женщину перевезли в отдалённый от города Корткерос, что усложняет доступ к медицинской помощи.