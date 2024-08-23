По Коми возобновили регулярные авиарейсы
- 10:45 23 августа
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- Инесса Богатая
Компания "Комиавиатранс" снова начала регулярные рейсы внутри республики. Благодаря соглашению с "ЮТэйр", перелеты будут осуществляться на самолете Ан-24.
По информации акционерного общества "Комиавиатранс", регулярные рейсы начнутся с 22 августа и продлятся до конца октября 2024 года.
Полет из Сыктывкара до Усть-Цильмы и Воркуты будут проходить по понедельникам и пятницам, также запланирован дополнительный рейс на 24 августа.
Вылеты из Сыктывкара в Усинск запланированы по вторникам и четвергам.
Напомним, предпринимателям из Коми будут доплачивать дополнительные субсидии на развитие кэмпинга в регионе. Такой подход позволит повысить туристический поток в республику. Кроме того, такие методы смогут «поощрять жителей Коми отдыхать в своем родном крае».