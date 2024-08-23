По Коми возобновили регулярные авиарейсы

Фото из группы «Комиавиатранса» в VK

Компания "Комиавиатранс" снова начала регулярные рейсы внутри республики. Благодаря соглашению с "ЮТэйр", перелеты будут осуществляться на самолете Ан-24. По информации акционерного общества "Комиавиатранс", регулярные рейсы начнутся с 22 августа и продлятся до конца октября 2024 года.

Полет из Сыктывкара до Усть-Цильмы и Воркуты будут проходить по понедельникам и пятницам, также запланирован дополнительный рейс на 24 августа.

Вылеты из Сыктывкара в Усинск запланированы по вторникам и четвергам.