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По Коми возобновили регулярные авиарейсы

По Коми возобновили регулярные авиарейсыФото из группы «Комиавиатранса» в VK

Компания "Комиавиатранс" снова начала регулярные рейсы внутри республики. Благодаря соглашению с "ЮТэйр", перелеты будут осуществляться на самолете Ан-24.

По информации акционерного общества "Комиавиатранс", регулярные рейсы начнутся с 22 августа и продлятся до конца октября 2024 года.

Полет из Сыктывкара до Усть-Цильмы и Воркуты будут проходить по понедельникам и пятницам, также запланирован дополнительный рейс на 24 августа.

Вылеты из Сыктывкара в Усинск запланированы по вторникам и четвергам.

Напомним, предпринимателям из Коми будут доплачивать дополнительные субсидии на развитие кэмпинга в регионе. Такой подход позволит повысить туристический поток в республику. Кроме того, такие методы смогут «поощрять жителей Коми отдыхать в своем родном крае».

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