Сироту из Коми незаконно лишили права получения квартиры
- 01:00 24 августа
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- Инесса Богатая
Сироте, уехавшей из Коми, возвращено право на квартиру в Сосногорске. Из-за незаконного исключения девушки из перечня возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Пресс-служба прокуратуры Коми проинформировала, что 24-летняя девушка, проживающая сейчас в Ленинградской области, в 2017 году была включена в список сирот, которым предоставляются жилые помещения из муниципального фонда по постановлению администрации Сосногорского района.
В октябре 2020 года администрация района приняла решение предоставить девушке жилье в Сосногорске, от которого она отказалась, так как жила и училась в Ухте.
В декабре 2020 года она была исключена из списка, что фактически лишило ее права на жилье.
Также отметим, что прокуратура Коми добилась обратного включения девушки в список.
Кроме того, по факту нарушения жилищных прав следственные органы возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.