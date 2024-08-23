Сироту из Коми незаконно лишили права получения квартиры

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Сироте, уехавшей из Коми, возвращено право на квартиру в Сосногорске. Из-за незаконного исключения девушки из перечня возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Пресс-служба прокуратуры Коми проинформировала, что 24-летняя девушка, проживающая сейчас в Ленинградской области, в 2017 году была включена в список сирот, которым предоставляются жилые помещения из муниципального фонда по постановлению администрации Сосногорского района.

В октябре 2020 года администрация района приняла решение предоставить девушке жилье в Сосногорске, от которого она отказалась, так как жила и училась в Ухте.

В декабре 2020 года она была исключена из списка, что фактически лишило ее права на жилье.

Также отметим, что прокуратура Коми добилась обратного включения девушки в список.