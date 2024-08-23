В Коми 24 августа пройдет "Ночь кино - 2024"
- 16:30 23 августа
- 12+
- Инесса Богатая
24 августа в Коми пройдет Всероссийская акция "Ночь кино — 2024". Это мероприятие традиционно связано с Днем Российского кино, отмечаемым 27 августа, и в этом году оно будет проводиться уже в девятый раз.
Отметим, что показы фильмов и развлекательные мероприятия перед сеансами будут организованы на 53-ех площадках не только в Сыктывкаре, но и по всей республике.
Специалисты Комикиновидеопроката подготовили праздничную программу для детей и взрослых, в которой могут принять участие все желающие. Школьники смогут принять участие в интерактивном путешествии в сказку с Емелей и волшебной Щукой. Это путешествие начнётся в 11:00.
— В 15:00 откроется портал в 2124 год, — сообщают сотрудники Комикино. — Участников ожидают захватывающие лекции, пространства будущего, космические сражения, предсказания на следующие сто лет и многое другое.
Естественно, посетители могут расслабиться и посмотреть фильмы. В 16:00 начнется показ фильма "Сто лет тому вперед", в 20:00 будет показан фильм "Воздух" (16+). Праздник состоится по адресу: Сыктывкар, Дырнос, 94.