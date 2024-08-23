В Коми 24 августа пройдет "Ночь кино - 2024"

24 августа в Коми пройдет Всероссийская акция "Ночь кино — 2024". Это мероприятие традиционно связано с Днем Российского кино, отмечаемым 27 августа, и в этом году оно будет проводиться уже в девятый раз.

Отметим, что показы фильмов и развлекательные мероприятия перед сеансами будут организованы на 53-ех площадках не только в Сыктывкаре, но и по всей республике.