Из Сыктывкара в зону проведения СВО поехал еще один гуманитарный груз

Руководство Сыктывкара передало гуманитарную помощь, собранную местными предприятиями, организации "Народный фронт" для отправки бойцам СВО. Об этом сообщает столичная администрация. По словам мэра столицы Коми Владимира Голдина, процесс сбора гуманитарных посылок для участников специальной военной операции ведется на постоянной основе.

Так, в последней отправке участвовали 12 предприятий Сыктывкара, которые закупали необходимые вещи по запросам военнослужащих: бензопилы, миноискатели, генераторы и другие грузы. Потребности бойцов передаются в "Народный фронт", который затем формирует списки и передает их городским организациям.