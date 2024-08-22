Из Сыктывкара в зону проведения СВО поехал еще один гуманитарный груз
- 11:45 22 августа
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- Инесса Богатая
Руководство Сыктывкара передало гуманитарную помощь, собранную местными предприятиями, организации "Народный фронт" для отправки бойцам СВО. Об этом сообщает столичная администрация. По словам мэра столицы Коми Владимира Голдина, процесс сбора гуманитарных посылок для участников специальной военной операции ведется на постоянной основе.
Так, в последней отправке участвовали 12 предприятий Сыктывкара, которые закупали необходимые вещи по запросам военнослужащих: бензопилы, миноискатели, генераторы и другие грузы. Потребности бойцов передаются в "Народный фронт", который затем формирует списки и передает их городским организациям.
Бойцы сами указывают на нужные вещи, а общественные организации оценивают, что могут приобрести гражданские лица. Например, существуют специфические грузы, которые обычные горожане купить не могут, поэтому многие просто перечисляют деньги, а "Народный фронт" уже приобретает нужную технику.
Представитель "Народного фронта" Республики Коми Валентина Гончарова рассказала, что в последнее время акцент делается на дорогостоящие технические средства защиты, включая РЭБ и антидроновые покрывала, которые изготавливает детский дом Сыктывкара №3.