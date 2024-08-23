Можно смело покупать – там только мясо: Роскачество назвало лучшие марки сосисок и сарделек
- 17:03 23 августа
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- Служба новостей
Гражданам рассказали о лучших марках сосисок и серделек, которые представлены на полках магазинов или рынков. Результаты исследований на этот счет представили одновременно Роскачество и Росконтроль. И выяснилось, что качество такого продукта становится выше, сообщает PRIMPRESS.
По словам экспертов Роскачества, всего их организация, которая получила аккредитацию правительства для таких исследований, проверила 51 торговую марку сосисок. Специалисты закупили молочные сосиски почти во всех регионах нашей страны. И внезапно оказалось, что качество мясного снека становится выше с каждым годом.
Отмечается, что стоимость закупочного продукта варьировалась от 300 до 900 рублей за один килограмм. Эксперты похвалили очень многие бренды, а в список одобренных попали сразу более чем десять марок. Это сосиски «Останкино», «Клинский», «Ремит» и «Звениговский», «Дымов» и «Владимирский стандарт», а также «Ермолино», «Мясная классика», «Окраина», «Сахалинский бекон», «Сибагро», «Таганский мясокомбинат» и «Череповецкий мясокомбинат».
Анализ в лаборатории показал, что такие сосиски сделаны из настоящего мяса достаточно высокого качества. Специалисты отметили, что такому продукту со временем даже могут присвоить всероссийский знак качества.
Также были названы и лучшие сардельки в России, но их назвал Росконтроль. Организация выделила сардельки «Вкусвилл» из говядины, а также шпикачки «Велком». Эксперты отметили, что такой продукт безопасен и сделан из качественных ингредиентов, пишет primpress.ru.