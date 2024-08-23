Можно смело покупать – там только мясо: Роскачество назвало лучшие марки сосисок и сарделек

Гражданам рассказали о лучших марках сосисок и серделек, которые представлены на полках магазинов или рынков. Результаты исследований на этот счет представили одновременно Роскачество и Росконтроль. И выяснилось, что качество такого продукта становится выше, сообщает PRIMPRESS.

По словам экспертов Роскачества, всего их организация, которая получила аккредитацию правительства для таких исследований, проверила 51 торговую марку сосисок. Специалисты закупили молочные сосиски почти во всех регионах нашей страны. И внезапно оказалось, что качество мясного снека становится выше с каждым годом.