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Как решить проблему вандализма на общественных территориях Сыктывкара?

Как решить проблему вандализма на общественных территориях Сыктывкара?Фото "Про Город Сыктывкар"

Общественная палата Коми рекомендует мэрии Сыктывкара обеспечить видео-наблюдение на всех общественных пространствах, благоустраиваемых на деньги из федеральной казны в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это та мера, которая позволит наказывать рублем вандалов.

Как сообщал «Про Город», недавно в очередной раз от недобросовестных горожан пострадал «Беличий парк». Это общественное пространство, преображенное благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) на средства федерального бюджета. Ущерб, причиненный вандалами, посчитан в немалую сумму – почти 300 тысяч рублей. 

Мэрия к настоящему времени рассматривает вариант обеспечения отдельно взятого «Беличьего парка» камерами за счет финансирования «депутатских наказов». Однако когда на эти цели будут изысканы средства – городские чиновники не уточняют. В Общественной палате Коми такой подход считают неэффективным, поскольку он точечный, а не системный.

- Этим летом в рамках круглого стола на нашей площадке, посвященного как раз таки проблемам реализации в регионе проекта «ФКГС», мы прямо указывали местным властям на необходимость оснащать камерами наружного наблюдения все без исключения объекты, которые благоустраиваются из бюджета, - отметили «Про Городу» в Общественной палате Коми. – К сожалению, администрация тогда не прислушалась к нашим предложениям. В результате спустя непродолжительное время произошло то самое ЧП в «Беличьем парке», которое справедливо вызвало возмущения населения.

Общественники намерены выйти с инициативой на власти регионального уровня о понуждении руководства всех городов и районов в Коми предусматривать в рамках благоустройства объектов уличной среды видео-наблюдение – либо в рамках региональной программы «Безопасный город», либо по линии иных (муниципальных) программ, направленных на контроль за безопасностью населенных пунктов.

Дарья ШУЧАЛИНА
 

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