Как решить проблему вандализма на общественных территориях Сыктывкара?

Общественная палата Коми рекомендует мэрии Сыктывкара обеспечить видео-наблюдение на всех общественных пространствах, благоустраиваемых на деньги из федеральной казны в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Это та мера, которая позволит наказывать рублем вандалов.

Как сообщал «Про Город», недавно в очередной раз от недобросовестных горожан пострадал «Беличий парк». Это общественное пространство, преображенное благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) на средства федерального бюджета. Ущерб, причиненный вандалами, посчитан в немалую сумму – почти 300 тысяч рублей.

Мэрия к настоящему времени рассматривает вариант обеспечения отдельно взятого «Беличьего парка» камерами за счет финансирования «депутатских наказов». Однако когда на эти цели будут изысканы средства – городские чиновники не уточняют. В Общественной палате Коми такой подход считают неэффективным, поскольку он точечный, а не системный.