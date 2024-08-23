Наношу на стены — и погреб к хранению урожая готов: от плесени даже намека не останется — корнеплоды пролежат вечность

В конце лета каждому садоводу следует привести погреб в порядок, ведь из-за повышенной влажности воздуха в помещении появляется неприятный запах, плесень, а также развиваются другие опасные микроорганизмы. Не стоит игнорировать указанные проблемы, ведь от этого будет зависеть сохранность урожая.

Для борьбы с плесенью и прочими неприятностями вам не придётся использовать дорогостоящие компоненты, ведь достаточно двух простых средств, которые найдутся у каждой хозяйки. Речь идёт о белизне и пищевой соде.