Наношу на стены — и погреб к хранению урожая готов: от плесени даже намека не останется — корнеплоды пролежат вечность
- 11:05 23 августа
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- Служба новостей
В конце лета каждому садоводу следует привести погреб в порядок, ведь из-за повышенной влажности воздуха в помещении появляется неприятный запах, плесень, а также развиваются другие опасные микроорганизмы. Не стоит игнорировать указанные проблемы, ведь от этого будет зависеть сохранность урожая.
Для борьбы с плесенью и прочими неприятностями вам не придётся использовать дорогостоящие компоненты, ведь достаточно двух простых средств, которые найдутся у каждой хозяйки. Речь идёт о белизне и пищевой соде.
В 10 литров воды добавьте 600 мл белизны и 2 столовые ложки пищевой соды, размешайте жидкость и нанесите её на все поверхности погреба. Удобно пользоваться валиком или большой кистью, информирует эксперт Алёна Крюкова.
После обработки проветрите помещение, если имеется такая возможность. Это позволит удалить запах белизны, а также избежать появления дополнительной влаги в помещении.
Уже через несколько дней после обработки вы можете использовать погреб по назначению. Теперь в нём точно не появится плесени, исчезнет любой неприятный запах, из-за чего урожай станет хранить безопасно.