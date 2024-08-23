В Коми выросли цены на овощи
- 11:45 23 августа
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- Инесса Богатая
В Республике Коми выросли цены на ряд продуктов. Например, за неделю стоимость овощей увеличилась на 13, 7%. По данным Комистата, с 13 по 19 августа также подорожала морковь - на 6, 3%.
Одновременно подешевели картофель (-6, 7%), свёкла столовая (-4, 7%), капуста белокочанная (-4, 4%), яблоки (-4, 0%) и помидоры (-3, 5%).
В мясной категории повысились цены на колбасы (+4, 4%) и куриное мясо (+1, 5%), в то время как сардельки немного подешевели (-1, 5%).
Среди отдельных категорий непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на: стиральные порошки (+5, 8%) и зубные щетки (+1, 1%). Подешевели: хозяйственное мыло (-1, 9%), туалетное мыло (-1, 0%) и детские подгузники (-0, 8%).
Из прочих непродовольственных товаров подорожали шампуни (+1, 6%). Снижение цен наблюдалось на смартфоны (-1, 3%).
Цены на автомобильное топливо незначительно изменились: бензин подорожал на 0, 03%, а стоимость дизельного топлива осталась прежней.