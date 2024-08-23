В Сыктывкаре онкодиспансер переехал в другое здание

С 26 августа поликлиническое отделение Республиканского клинического онкодиспансера начинает работу по новому адресу: улица Гаражная, 4. Там недавно завершен ремонт и установлено новое оборудование. Переезд позволил открыть дополнительные кабинеты и упростить доступ к диагностическим процедурам. Строительство здания онкополиклиники в столице Коми приостановлено.

Реконструкция радиологического отделения стартовала в 2018 году. Шестиэтажное здание было готово в 2020 году, его стационар рассчитан на 63 койко-места, но использовался для пациентов с COVID-19. Планировалось обновление одноэтажного здания под поликлинику с пропускной способностью 120 посещений за смену в 2020 году, однако число посещений увеличили до 200. Проект нового здания (5 этажей, 4 тыс. кв. м, дневной стационар на 20 коек) был завершен в 2022 году.