Яблоневая аллея в Сыктывкаре: итоги проверки вырубки растительности

Органы надзора в столице Коми завершили проверку действий мэрии в связи с негативным резонансом из-за вырубки растительности на территории, превращаемой в сквер «Яблоневая аллея» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Выявлены ли нарушения в работе местных властей, не уследивших за нерадивой фирмой, лишившей общественное пространство деревьев и кустарников?

Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура завершила проверку, проведенную в связи с вырубкой растительности на территории Яблоневой аллеи. Напомним, так названо общественное пространство, благоустраиваемое этим летом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) как составляющей нацпроекта «Жильё и городская среда».

Ранее «Про Город» сообщал о том резонансе, который возник в связи с возмущением горожан, обнаруживших несколько месяцев назад при проведении работ на территории сквера массовую вырубку кустарников и деревьев. Территория лишилась шиповника, малины, сирени, а также берез и других видов деревьев, высаженных ныне старшим поколением сыктывкарцев около полувека тому назад.

Надзорное ведомство признает, что «к вопросам местного значения относится организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов в границах муниципального, округа», в том числе – в рамках Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений Сыктывкара.

- Администрация заключила муниципальный контракт на благоустройство территории общего пользования в районе улиц Интернациональная и Ленина с выигравшей конкурс фирмой ООО «ССК». В ходе проектирования проведены изыскательные работы и сплошной перечет всех зеленых насаждений, - указано в материалах проверки прокуратуры. – До начала работ выполнен также натурный осмотр всех деревьев и кустарников для выявления больных и аварийных, а также попадающих под перекладку инженерных сетей. Вырубка производилась поэтапно.

Надзорное ведомство констатирует, что местные власти отнесли осины и кусты ивы к «малоценным породам». После чего допустили рубку деревьев и кустарников на участках, под которыми подрядчик должен быть выполнить перекладку инженерных сетей.