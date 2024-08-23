Яблоневая аллея в Сыктывкаре: итоги проверки вырубки растительности
- 16:15 23 августа
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- Дарья Шучалина
Органы надзора в столице Коми завершили проверку действий мэрии в связи с негативным резонансом из-за вырубки растительности на территории, превращаемой в сквер «Яблоневая аллея» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Выявлены ли нарушения в работе местных властей, не уследивших за нерадивой фирмой, лишившей общественное пространство деревьев и кустарников?
Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура завершила проверку, проведенную в связи с вырубкой растительности на территории Яблоневой аллеи. Напомним, так названо общественное пространство, благоустраиваемое этим летом в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) как составляющей нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее «Про Город» сообщал о том резонансе, который возник в связи с возмущением горожан, обнаруживших несколько месяцев назад при проведении работ на территории сквера массовую вырубку кустарников и деревьев. Территория лишилась шиповника, малины, сирени, а также берез и других видов деревьев, высаженных ныне старшим поколением сыктывкарцев около полувека тому назад.
Надзорное ведомство признает, что «к вопросам местного значения относится организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов в границах муниципального, округа», в том числе – в рамках Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений Сыктывкара.
- Администрация заключила муниципальный контракт на благоустройство территории общего пользования в районе улиц Интернациональная и Ленина с выигравшей конкурс фирмой ООО «ССК». В ходе проектирования проведены изыскательные работы и сплошной перечет всех зеленых насаждений, - указано в материалах проверки прокуратуры. – До начала работ выполнен также натурный осмотр всех деревьев и кустарников для выявления больных и аварийных, а также попадающих под перекладку инженерных сетей. Вырубка производилась поэтапно.
Надзорное ведомство констатирует, что местные власти отнесли осины и кусты ивы к «малоценным породам». После чего допустили рубку деревьев и кустарников на участках, под которыми подрядчик должен быть выполнить перекладку инженерных сетей.
- Третьим этапом проводилась вырубка деревьев и кустарников, попадавших под объекты благоустройства, при которых повреждение корневой системы составляет более 50%, для обеспечения безопасности и в целях предупреждения причинения материального и иного ущерба, - делает вывод по итогам проверки прокуратура. - Подрядной организацией ООО «Монтаж-Сервис», действительно, были вырублены незапланированные на начальном этапе деревья и кустарники в нарушение разрешительной документации.
Между тем, «синие мундиры» удовлетворились тем, что мэрия рассчитала компании-нарушителю сумму компенсационной стоимости зеленых насаждений в размере 11 9З7 рублей. При этом какими формулами руководствовались клерки – прокуратура в своем заключении не указала и не известно, проверила ли их вовсе. А лишь добавила, что усматривает «признаки незаконной рубки деревьев, не отнесенных к лесным насаждениям, в значительном размере, то есть – преступления по ч. 1 ст. 260 УК РФ».
По требованию прокуратуры чиновники столицы Коми направили материалы проверки в Управление МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
- Учитывая, что администрацией приняты меры к привлечению организации к ответственности, оснований для проверки в отношении ООО «Монтаж-Сервис» органами прокуратуры не имеется, - резюмирует надзорное ведомство.
Инициатор проверки прокуратуры – Общественная палата Коми – такими результатами не удовлетворена и нацелена продолжить добиваться привлечения к ответственности чиновников мэрии, которые не обеспечили надлежащий контроль за фирмой и упустили незаконную вырубку деревьев.