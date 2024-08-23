В Сыктывкаре рядом с местечком Лемью нашли тело мужчины

Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС 22 августа был направлен на эвакуацию тела погибшего человека.

Информация поступила в спасательную службу от ЕДДС о том, что на берегу реки Вычегда выше местечка Лемью обнаружено тело мужчины.