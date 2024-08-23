В Сыктывкаре рядом с местечком Лемью нашли тело мужчины
- 20:30 23 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" Комитета ГО и ЧС 22 августа был направлен на эвакуацию тела погибшего человека.
Информация поступила в спасательную службу от ЕДДС о том, что на берегу реки Вычегда выше местечка Лемью обнаружено тело мужчины.
Спасатели прибыли на место происшествия, эвакуировали тело и передали его сотрудникам полиции.
Правоохранительными органами была установлена личность мужчины 1952 года рождения.
По данному факту ведется проверка.
Напомним, в Коми возбудили уголовное дело на руководителя администрации Троицко-Печорска. Чиновница незаконно сделала себе надбюавку к заработной плате. Прокуратура региона добилась возвращения всех присвоенных средств обратно в бюджет.