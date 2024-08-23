Опрокинуло и унесло в кювет: в Прилузье авто-леди попала в больницу после аварии на трассе
- 09:40 23 августа
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- Татьяна Зубова
В Прилузском районе произошла авария, в которой пострадала женщина, управлявшая автомобилем. Эту информацию подтвердили в Государственной автоинспекции Коми.
Как следует из протокола, инцидент зафиксировали вчера, 22 августа. Авто-лели 1971 года рождения управляла автомобилем ВАЗ-21213. Она двигалась по дороге, ведущей к Усть-Лопью, со стороны трассы Чебоксары-Сыктывкар. В какой-то момент женщина-водитель не смогла справиться с управлением, из-за чего машина перевернулась и улетела в кювет.
В результате аварии у авто-леди диагностировали автомобильные травмы и ушиб грудной клетки. Спасти ее от более серьезных последствий помогли пристегнутые ремни безопасности. Пострадавшую оперативно госпитализировали в больницу.
В ведомстве также добавили, что водительский стаж женщины больше 30 лет.
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