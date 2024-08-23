Опрокинуло и унесло в кювет: в Прилузье авто-леди попала в больницу после аварии на трассе

В Прилузском районе произошла авария, в которой пострадала женщина, управлявшая автомобилем. Эту информацию подтвердили в Государственной автоинспекции Коми.

Как следует из протокола, инцидент зафиксировали вчера, 22 августа. Авто-лели 1971 года рождения управляла автомобилем ВАЗ-21213. Она двигалась по дороге, ведущей к Усть-Лопью, со стороны трассы Чебоксары-Сыктывкар. В какой-то момент женщина-водитель не смогла справиться с управлением, из-за чего машина перевернулась и улетела в кювет.