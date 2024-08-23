В Коми возбудили уголовное дело в отношении руководителя администрации Троицко-Печорска
- 19:00 23 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
Троицко-Печорская районная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства администрацией Троицко-Печорска. О подробностях сообщили в республиканском надзорном ведомстве.
В ходе этой проверки выявлено, что руководитель администрации незаконно установила себе надбавку к зарплате за звание, которое ей не присваивали, что привело к необоснованному увеличению ее заработной платы.
В итоге на нее возбудили уголовное дело по статье присвоение и растрата с использованием служебного положения.
Кроме того, в Совет городского поселения "Троицко-Печорск" прокуратурой было направлено представление. Депутаты, рассмотревшие его, приняли решение о проведении служебного расследования.
Незаконно полученные деньги вернули в бюджет.