В Коми возбудили уголовное дело в отношении руководителя администрации Троицко-Печорска

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Троицко-Печорская районная прокуратура провела проверку соблюдения бюджетного законодательства администрацией Троицко-Печорска. О подробностях сообщили в республиканском надзорном ведомстве. В ходе этой проверки выявлено, что руководитель администрации незаконно установила себе надбавку к зарплате за звание, которое ей не присваивали, что привело к необоснованному увеличению ее заработной платы.

В итоге на нее возбудили уголовное дело по статье присвоение и растрата с использованием служебного положения.

Кроме того, в Совет городского поселения "Троицко-Печорск" прокуратурой было направлено представление. Депутаты, рассмотревшие его, приняли решение о проведении служебного расследования.