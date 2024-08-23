В Сыктывкаре хотят ввести новые типы безлимитных проездных на общественном транспорте

С 1 января 2024 года в Сыктывкаре начали действовать безлимитные проездные, которые ранее стоили 1800 рублей за 30 дней. С 1 августа, в рамках второго этапа транспортной реформы, мэрия Сыктывкара временно снизила цену до 1400 рублей на три месяца, после чего стоимость вернется обратно к 1800 рублям с 1 ноября.

Мэрия столицы Коми разместила на портале общественного обсуждения проект постановления о введении новых типов безлимитных проездных для общественного транспорта: на 1 день стоимостью 100 рублей, на три дня — 270 рублей и на неделю — 570 рублей. Эти цены планируется установить с 1 сентября текущего года.