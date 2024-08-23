"Зарабатывайте вместе с Газпром: мошенники придумали новый способ для "развода" сыктывкарцев

Фото "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарцам следует проявить осторожность. Еще одна новая схема онлайн-мошенников нацелена сыграть на желании горожан легко получать пассивный доход от крупных отечественных компаний. Подробности алгоритма обмана вычислил «Про Город».

Жители нашего города сегодня получили на свои электронные адреса письмо с браузера @renezel.shop якобы от ПАО «Газпром». Неизвестные, подписавшись «отделом по работе с клиентами» известной компании предлагают быстрый заработок. Речь о мошенничестве.

Цитируем сообщение кибер-преступников:

«В непростое время Газпром предлагает уникальную возможность получать стабильный доход до 90 000 рублей ежемесячно благодаря природным ресурсам нашей страны. Программа разработана с учетом экономических вызовов и санкционного давления, чтобы обеспечить вам финансовую стабильность и уверенность в будущем. Ключевые преимущества программы - немедленное начало дохода. Ваши инвестиции начинают приносить прибыль сразу после вступления в программу. Защита капитала. Программа поддерживается Газпромом, что гарантирует высокую надежность и защиту ваших вложений. Простота и прозрачность. Условия участия максимально ясны и не содержат скрытых комиссий или платежей. Что это дает вам? Регулярные выплаты. Каждый месяц вы получаете доход, который не зависит от внешнеэкономической ситуации. Выгода от национальных ресурсов. Программа дает вам возможность получать доход от богатств, принадлежащих всем гражданам России. Эксклюзивный доступ. Участвовать в программе могут только избранные, что делает её особенно ценной. Если вы хотите получить стабильный доход в условиях экономической неопределенности, эта программа — ваш шанс».

Далее в письме содержится фраза «Присоединяйтесь и начните зарабатывать». Она кликабельна. При наведении на нее курсора она ведет на сайт аферистов. В случае попадания туда вы рискуете стать жертвами обманщиков, которые посредством вирусов смогут получить удаленный доступ к телефону, планшету или компьютеру, чтобы извлечь ваши персональные данные для оформления кредита на ваше имя, либо – чтобы проникнуть в мобильные приложения банков и вывести оттуда ваши средства.

Читателям «Про Города» редакция рекомендует удалять все письма, не открывая их, приходящие в почту в папку «Спам» (установить опцию такой папки можно бесплатно в настройках вашего электронного адреса). Если же письмо попало в раздел «Входящие» и вы уже вынужденно открыли его – удостовериться в том, что вам пишут аферисты, достаточно просто, не переходя ни по каким ссылкам.

Во-первых, посмотрите на адрес отправителя. Официальные компании рассылают письма только с адресов, которые указаны на их сайтах. Во-вторых, скопируйте адрес предложенного вам сайта, но не переходите на него, а вставьте ссылку в документ ворд и вы увидите, что это «левый» аккаунт, а не официальный сайт компании.

Проявляйте бдительность: мошенники вовлекают в свои сети жертв из тех, кто падок до легких денег. Помните, что жажда «халявы» - основной мотив, на который попадаются россияне, потерявшие свои кровные в результате участия в схемах онлайн-аферистов.