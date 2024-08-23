Суп харчо с рисом: классический рецепт грузинского супа - готовлю только так
- 17:01 23 августа
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Суп харчо — это насыщенное и ароматное грузинское блюдо, известное своим богатым вкусом и пряностями. В классическом рецепте харчо готовят с говядиной, рисом и грецкими орехами. Попробуйте приготовить этот суп дома и насладитесь настоящей грузинской кухней, пишет news.ru.
Ингредиенты
- Говядина (лучше возьмите мясо на косточке) — 500 г
- Рис — 100 г
- Грецкие орехи — 50 г
- Лук — 2 шт.
- Морковка — 1 шт.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Ткемали — 2-3 ст. л.
- Лавровый лист — 2-3 шт.
- Перец, соль пищевая — по вкусу
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Травы свежие (например, кинза) — по вкусу
- Вода питьевая — 2,5–3 л
Способ приготовления
Для приготовления харчо вам понадобится говядина. Как следует промойте ее и нарежьте крупными кусками. Выложите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Не забывайте снимать пену. Когда уберете ее, сбавьте огонь, варите примерно часа полтора, пока говядина не станет мягкой.
Пока бульон варится, займитесь овощами. Чеснок пропустите через чеснокодавку, а морковку с луком мелко нарубите.
Отправьте лук на сковородку с каплей масла, жарьте до прозрачности, затем отправьте к нему морковку, ткемали и томатную пасту (можете заменить свежими помидорами, если хотите). Жарьте овощи до мягкости.
Орешки тем временем измельчите.
Когда бульон будет готов, отправьте в него предварительно хорошо промытый рис, лаврушку. Варите их минут 10, но не до полной готовности риса. Спустя это время киньте в кастрюлю овощи, грецкие орехи и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте хмели-сунели.
Оставьте вариться еще минут 10–15, до полной мягкости риса.
Кинзу и петрушку мелко нарубите. Присыпьте ими суп, когда будете подавать его на стол. Можно еще добавить немного острого перца для пикантности.
Вот полезная информация о пищевой ценности супа харчо с рисом:
- калорийность — 90 ккал на 100 г;
- время приготовления — около 2 часов.