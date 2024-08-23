Суп харчо с рисом: классический рецепт грузинского супа - готовлю только так

Суп харчо — это насыщенное и ароматное грузинское блюдо, известное своим богатым вкусом и пряностями. В классическом рецепте харчо готовят с говядиной, рисом и грецкими орехами. Попробуйте приготовить этот суп дома и насладитесь настоящей грузинской кухней, пишет news.ru.

Ингредиенты

Говядина (лучше возьмите мясо на косточке) — 500 г

Рис — 100 г

Грецкие орехи — 50 г

Лук — 2 шт.

Морковка — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Паста томатная — 2 ст. л.

Ткемали — 2-3 ст. л.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Перец, соль пищевая — по вкусу

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Травы свежие (например, кинза) — по вкусу

Вода питьевая — 2,5–3 л

Способ приготовления

Для приготовления харчо вам понадобится говядина. Как следует промойте ее и нарежьте крупными кусками. Выложите мясо в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Не забывайте снимать пену. Когда уберете ее, сбавьте огонь, варите примерно часа полтора, пока говядина не станет мягкой.