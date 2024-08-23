Даже крошечная студия будет казаться дворцом: как маленькую квартиру превратить в просторное жилье — 3 фишки дизайнеров

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Не беда, если площадь вашей квартиры не очень большая. Визуально можно увеличить даже крошечную студию. Для этого нужно знать некоторые хитрости, пишет hibiny.ru. Откажитесь от контрастов

Не стоит использовать в интерьере контрасты. К примеру, не ставьте темный диван рядом со светлыми стенами. Также откажитесь от темной окантовки шкафов.

Интерьер, выполненный в светлых оттенках, будет более элегантным и целостным. Это приведет к тому, что пространство визуально расширится.

Используйте прозрачную мебель

Прозрачные столы — журнальные или обеденные — не будут загромождать интерьер. Они буквально растворятся в пространстве. Внешне комната будет казаться воздушной и легкой.

При этом функционал такой мебели не страдает. Сейчас есть много стильных стеклянных столов даже на самый взыскательный вкус.

Забудьте о полах

Чтобы «не утяжелять» пространство, используйте подвесную мебель. Также лучше всего отдать предпочтение дивану на ножках, чем стоящему статично на полу.

Визуально открытый пол подарит ощущение, что комната гораздо больше, чем есть на самом деле. Этот совет подойдет и для ванной.