Огурцы в банках всегда хрустящие: Вот что кладу в каждую при консервировании — один секретный плод играет роль
- 21:33 23 августа
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- Служба новостей
Каждая хозяйка хочет, чтобы солёные огурчики получались хрустящими. Но не всем это удаётся, нередко плоды в банках становятся мягкими, теряют упругость, пишет портал hibiny.ru.
Опытные хозяйки советуют к огурцам в банку добавлять один плод. Замечено, что с ним зеленцы получаются более плотными и хрустящими.
Для приготовления необходимо взять:
- 1,5 л воды;
- 1,5 кг огурцов;
- 3 помидора;
- 1 дес. л. уксусной эссенции;
- 2 ст. л. соли;
- 4 ст. л. сахара;
- 1 сладкий перец;
- 1 зонтик укропа;
- 4 зубца чеснока.
Для начала нужно приготовить маринад. В воде развести соль, сахар, прокипятить около 5 минут.
В простерилизованные банки уложить подготовленные овощи — огурцы, избавить от «хвостиков», перец нарезать на четвертины, чеснок — пополам. На дно банки уложить укроп, перец, чеснок, в верхнюю часть — помидоры и огурцы.
Содержимое банки залит кипятком на 3 минуты, потом слить его. Залить кипящий маринад, эссенцию и сразу закатать. Приятного аппетита!