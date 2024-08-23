Огурцы в банках всегда хрустящие: Вот что кладу в каждую при консервировании — один секретный плод играет роль

Каждая хозяйка хочет, чтобы солёные огурчики получались хрустящими. Но не всем это удаётся, нередко плоды в банках становятся мягкими, теряют упругость, пишет портал hibiny.ru.

Опытные хозяйки советуют к огурцам в банку добавлять один плод. Замечено, что с ним зеленцы получаются более плотными и хрустящими.