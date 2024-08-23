Житель Заполярья перевел аферистам почти 14 миллионов рублей

Мошенники обманули 53-летнего водителя из Воркуты на сумму в 13, 9 млн рублей, заверив его в необходимости участия в спецоперации по разоблачению преступной банды. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Коми.

Неизвестный обратился к жителю Воркуты, представившись сотрудником Центробанка, и сообщил о якобы утечке его персональных данных через портал Госуслуг. После этого появился "сотрудник финансовой безопасности", который рассказал, что все его сбережения в опасности, и порекомендовал перевести деньги на "безопасные счета". Вскоре связался "следователь ФСБ".

"После этого звонка гражданин Воркуты был уверен, что принимает участие в секретной операции спецслужб по раскрытию банды особо опасных преступников", – сообщили в полиции.

Как добавили в ведомстве, житель соблюдал меры конспирации и никому из близких не рассказывал о происходящем. За несколько дней он перевел 12 млн рублей, при этом мошенники уверили его, что деньги вернут, а также пообещали награду за помощь в «спецоперации».

Через неделю воркутинец решил выяснить, когда он сможет вернуть свои деньги, связавшись с "кураторами". Ему сказали, что для разблокировки временных счетов необходимо внести еще 1, 9 млн рублей. Мужчина взял несколько кредитов и отправил их на "защищенный депозит".