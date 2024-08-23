Житель Заполярья перевел аферистам почти 14 миллионов рублей
- 16:45 23 августа
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- Инесса Богатая
Мошенники обманули 53-летнего водителя из Воркуты на сумму в 13, 9 млн рублей, заверив его в необходимости участия в спецоперации по разоблачению преступной банды. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Коми.
Неизвестный обратился к жителю Воркуты, представившись сотрудником Центробанка, и сообщил о якобы утечке его персональных данных через портал Госуслуг. После этого появился "сотрудник финансовой безопасности", который рассказал, что все его сбережения в опасности, и порекомендовал перевести деньги на "безопасные счета". Вскоре связался "следователь ФСБ".
"После этого звонка гражданин Воркуты был уверен, что принимает участие в секретной операции спецслужб по раскрытию банды особо опасных преступников", – сообщили в полиции.
Как добавили в ведомстве, житель соблюдал меры конспирации и никому из близких не рассказывал о происходящем. За несколько дней он перевел 12 млн рублей, при этом мошенники уверили его, что деньги вернут, а также пообещали награду за помощь в «спецоперации».
Через неделю воркутинец решил выяснить, когда он сможет вернуть свои деньги, связавшись с "кураторами". Ему сказали, что для разблокировки временных счетов необходимо внести еще 1, 9 млн рублей. Мужчина взял несколько кредитов и отправил их на "защищенный депозит".
"Возможно, воркутинец продолжал бы ждать возврата средств, если бы не увидел по телевизору сюжет о мошенничестве с похожей схемой и не обратился в полицию", – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.