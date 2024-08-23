Виновница резонансного ДТП в Сыктывкаре Ирина Шеремет возместила родным погибшей женщины 3 млн рублей
- 20:45 23 августа
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- Инесса Богатая
Виновница смертельного ДТП в Коми возместила родным погибшей женщины 3 млн рублей моральной компенсации, сообщили в УФССП Республики Коми.
Речь идет о Ирине Шеремет, которая 1 октября 2021 года устроила серию ДТП. Сначала она на Suzuki Grand Vitara сбила мальчика 2013 года рождения. Позже, покинув место происшествия, она выехала на тротуар, где насмерть сбила 41-летнюю женщину. Спустя некоторое время она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Tiguan, в котором пострадали водитель и пассажир. Суд приговорил женщину к 5, 5 годам в колонии-поселении, однако осенью 2023 года Верховный суд Коми заменил тюремное заключение на принудительные работы.
В декабре 2023 года родители погибшей женщины подали иск в суд на возмещение морального вреда и получили два исполнительных листа на сумму 3 млн рублей.
"Судебный пристав объединила дела в одно производство и применила к должнице несколько принудительных мер, включая арест счетов, запрет на регистрационные действия с квартирой, ограничения на выезд и арест зарплаты и пенсии", – рассказали в УФССП Республики Коми.
Поскольку долги были погашены после истечения добровольного срока, с должницы также взыскали исполнительский сбор.