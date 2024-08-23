Виновница резонансного ДТП в Сыктывкаре Ирина Шеремет возместила родным погибшей женщины 3 млн рублей

Виновница смертельного ДТП в Коми возместила родным погибшей женщины 3 млн рублей моральной компенсации, сообщили в УФССП Республики Коми.

Речь идет о Ирине Шеремет, которая 1 октября 2021 года устроила серию ДТП. Сначала она на Suzuki Grand Vitara сбила мальчика 2013 года рождения. Позже, покинув место происшествия, она выехала на тротуар, где насмерть сбила 41-летнюю женщину. Спустя некоторое время она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Tiguan, в котором пострадали водитель и пассажир. Суд приговорил женщину к 5, 5 годам в колонии-поселении, однако осенью 2023 года Верховный суд Коми заменил тюремное заключение на принудительные работы.

В декабре 2023 года родители погибшей женщины подали иск в суд на возмещение морального вреда и получили два исполнительных листа на сумму 3 млн рублей.