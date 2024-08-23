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В Коми молодые специалисты прокуратуры приняли присягу

В Коми молодые специалисты прокуратуры приняли присягуФото прокуратуры Коми

22 августа в региональной прокуратуре прошло торжественное мероприятие в честь Дня государственного флага Российской Федерации и Дня Республики Коми.

Молодые специалисты, недавние выпускники ведущих юридических вузов страны, произнесли присягу прокурора и официально начали свою работу в органах прокуратуры.

Отметим, что мероприятие открыл прокурор Республики Николай Егоров. Также добавим, что он поздравил присутствующих с праздником и выразил уверенность, что новые сотрудники будут достойно нести честь прокурора. Он подчеркнул, что их профессионализм и приверженность делу имеют большое значение для будущего правовой системы региона и всей страны.

Следует отметить, что основным событием церемонии стало принятие присяги одиннадцатью выпускниками Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, Саратовской государственной юридической академии и Санкт-Петербургского юридического института. Среди них были Николай Зинченко, Анна Панчугова, Елена Россохина, Егор Столярский, Надежда Полищук, Давид Голиков, Полина Голубева, Владислава Кропотова, Антон Шулепов, Кирилл Степанов и Андрей Шишкин.

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