В Коми молодые специалисты прокуратуры приняли присягу

Отметим, что мероприятие открыл прокурор Республики Николай Егоров. Также добавим, что он поздравил присутствующих с праздником и выразил уверенность, что новые сотрудники будут достойно нести честь прокурора. Он подчеркнул, что их профессионализм и приверженность делу имеют большое значение для будущего правовой системы региона и всей страны.