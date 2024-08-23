В Коми за неделю от укусов клещей пострадали почти 40 человек

С 15 по 21 августа за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 39 человек, включая шестерых детей.

По сведениям управления Роспотребнадзора по Коми, с начала сезона в медицинские учреждения обратились 3363 человека с укусами клещей, среди которых 563 - дети.