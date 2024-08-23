В Коми за неделю от укусов клещей пострадали почти 40 человек
- 13:16 23 августа
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- Инесса Богатая
Фото из архива
С 15 по 21 августа за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 39 человек, включая шестерых детей.
По сведениям управления Роспотребнадзора по Коми, с начала сезона в медицинские учреждения обратились 3363 человека с укусами клещей, среди которых 563 - дети.
За прошедшую неделю было проведено 7 исследований клещей, из которых в 2 случаях обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Напомним, в Республику Коми поступила первая партия вакцин против гриппа. Сделать прививку и обезопасить себя от болезни можно уже на следующей неделе. Процедуру делают в поликлиниках и больницах. Кроме того, несовершеннолетние жители Коми, смогут сделать прививку в детском саду или школе.