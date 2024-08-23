В Коми стали реже разводиться и чаще заключать браки

За первые шесть месяцев 2024 года в республике на 1000 браков пришлось 984 развода. Комистат представил демографическую статистику за это время. В первой половине года в республике родилось 2, 9 тысячи детей, что на 203 младенца меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По уровню рождаемости Коми заняла второе место среди регионов Северо-Запада.

Снижение числа новорожденных связано с неблагоприятной структурой возрастного состава населения, которая обусловила уменьшение числа потенциальных родителей. Треть всех новорожденных стали первенцами в своих семьях, их количество сократилось на 6% по сравнению с первой половиной предыдущего года. Повторные рождения уменьшились на 7%. Вторыми детьми для своих родителей стали 33% новорожденных, третьими — 21%, четвертыми — 8%. Пятыми и последующими детьми оказались 109 младенцев.