В Коми стали реже разводиться и чаще заключать браки
- 22:45 23 августа
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- Инесса Богатая
За первые шесть месяцев 2024 года в республике на 1000 браков пришлось 984 развода. Комистат представил демографическую статистику за это время. В первой половине года в республике родилось 2, 9 тысячи детей, что на 203 младенца меньше, чем в аналогичный период прошлого года. По уровню рождаемости Коми заняла второе место среди регионов Северо-Запада.
Снижение числа новорожденных связано с неблагоприятной структурой возрастного состава населения, которая обусловила уменьшение числа потенциальных родителей. Треть всех новорожденных стали первенцами в своих семьях, их количество сократилось на 6% по сравнению с первой половиной предыдущего года. Повторные рождения уменьшились на 7%. Вторыми детьми для своих родителей стали 33% новорожденных, третьими — 21%, четвертыми — 8%. Пятыми и последующими детьми оказались 109 младенцев.
За период с января по июнь скончалось 5, 2 тысячи человек, что на 290 больше, чем в том же периоде прошлого года. Мужчин умирает ежегодно больше, чем женщин (в рассматриваемый период это составило 55% и 45% от общего числа умерших соответственно). Несколько более трети всех умерших были трудоспособного возраста.
По сравнению с первой половиной 2023 года коэффициент младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) увеличился на 11%. Зарегистрировано 16 случаев младенческой смертности, в то время как в январе-июне прошлого года было 15 случаев. С начала года официально заключили брак 1, 8 тысячи пар, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. За полгода зарегистрировано 1, 8 тысячи разводов, что на 9% меньше уровня января-июня 2023 года.