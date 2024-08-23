Это баян: сыктывкарские полицейские по записи с камеры видеонаблюдения поймали похитителя музыкального инструмента
- 08:30 23 августа
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- Татьяна Зубова
В городское отделение полиции обратился пожилой сыктывкарец 1938 года рождения с заявлением о краже своего баяна. Пенсионер сообщил правоохранителям, что ненадолго оставил музыкальный инструмент у подъезда, чтобы вернуться домой за забытым мобильным телефоном. Возвратившись на улицу, он обнаружил, что баян пропал.
Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что тачку с инструментом захватил проходящий мимо человек. Личность подозреваемого вскоре установили, нарушителя арестовали по месту жительства и доставили для дачи показаний в отделение.
По информации ведомства, похитителем оказался 44-летний житель столицы, ранее уже имевший проблемы с законом. Задержанный пояснил, что, заметил оставленный без присмотра баян, решил его украсть чтобы позднее продать и заработать деньги.
На сегодняшний день по данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Похищенное имущество изъято, и после проведения оценочной экспертизы его вернут владельцу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.