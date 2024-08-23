Это баян: сыктывкарские полицейские по записи с камеры видеонаблюдения поймали похитителя музыкального инструмента

В городское отделение полиции обратился пожилой сыктывкарец 1938 года рождения с заявлением о краже своего баяна. Пенсионер сообщил правоохранителям, что ненадолго оставил музыкальный инструмент у подъезда, чтобы вернуться домой за забытым мобильным телефоном. Возвратившись на улицу, он обнаружил, что баян пропал.

Сотрудники полиции, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили, что тачку с инструментом захватил проходящий мимо человек. Личность подозреваемого вскоре установили, нарушителя арестовали по месту жительства и доставили для дачи показаний в отделение.