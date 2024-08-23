В Сыктывкаре водитель с 40-летним стажем устроил тройное ДТП с двумя пострадавшими
- 09:00 23 августа
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- Татьяна Зубова
Вчера, 22 августа, в столице Коми произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Детали аварии предоставили в Управлении ГИБДД МВД по Коми.
Как указано в материалах дела, в 10 часов утра водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, двигался по Сысольскому шоссе. В районе дома №61 он не сохранил безопасную дистанцию, в результате чего врезался в ехавший впереди автомобиль Kia Rio. Далее по цепной реакции Kia Rio столкнулась с Kia Rio X-Line, которая также двигалась в попутном направлении.
В результате аварии водитель автомобиля Renault получил ушибы. Водителю Kia Rio 1984 года рождения диагностировали, в том числе ушибы и ссадины. Оба водителя отказались от госпитализации.
Сообщается, что водитель Renault, которого считают виновным в происшествии, имеет более 40 лет водительского стажа.
Напомним, ранее в Сыктывкаре авария с участием мотоцикла унесла жизнь молодого мужчины.