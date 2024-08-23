В Сыктывкаре водитель с 40-летним стажем устроил тройное ДТП с двумя пострадавшими

Вчера, 22 августа, в столице Коми произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Детали аварии предоставили в Управлении ГИБДД МВД по Коми.

Как указано в материалах дела, в 10 часов утра водитель 1950 года рождения, управляя автомобилем Renault Sandero, двигался по Сысольскому шоссе. В районе дома №61 он не сохранил безопасную дистанцию, в результате чего врезался в ехавший впереди автомобиль Kia Rio. Далее по цепной реакции Kia Rio столкнулась с Kia Rio X-Line, которая также двигалась в попутном направлении.